esclusiva Mpasinkatu: "Italia, felice per Mancini. E Spinazzola mi ricorda Benarrivo"

vedi letture

Malu Mpasinkatu, ds e grande esperto di calcio internazionale è intervenuto durante il TMW News e ha raccontato la sue impressioni sull'Italia vittoriosa contro la Turchia: "Sapevo che l'Italia con pazienza avrebbe sfondato il muro avversario. Sono molto contento per Mancini, tra noi c'è stima reciproca e ci siamo anche messaggiati alla viglia. Si sta meritando questi elogi, ha riportato anche l'attaccamento alla maglia azzurra e ha dato un gioco speciale alla squadra. Berardi è stato uno dei migliori in campo, ormai ha raggiunto la maturità ed è pronto per una big. Sicuramente le grandi inizieranno, anzi torneranno, a corteggiarlo. Ma io aggiungerei tra i migliori anche Spinazzola. Mi ricorda un altro esterno, parlo di Benarrivo che arrivò in sordina ma fu poi uno dei migliori ai mondiali in USA nel '94".

Clicca sotto per guardare