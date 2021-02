esclusiva Nappi: "Capolavoro Pioli, avanti così. Viola, basta con i cambi di allenatore"

Marco Nappi ha parlato a Tuttomercatoweb.com soffermandosi inizialmente sul lavoro di Pioli al Milan. Il tecnico rossonero è stato suo compagno di squadra alla Fiorentina e su di lui dice: "Sta dimostrando il suo grande valore, sta facendo un capolavoro. Ora mi auguro vivamente che possa vincere lo scudetto, ogni domenica gli mando un messaggio col cuore. Se lo merita. E' la dimostrazione che agli allenatori occorre dar tempo e fiducia. Il Milan non è la squadra più forte però la sua gestione è stata abilissima; ha saputo instaurare un ottimo rapporto con i calciatori e anche con Ibra".

Dalla Fiorentina si aspettava di più?

"Prandelli non ha la bacchetta magica. La Fiorentina va costruita adesso per il futuro. Ma se continui a cambiare allenatori, non farai mai il salto di qualità. Si parla già di tecnici per il prossimo anno e per me è una cosa sbagliatissima. Occorre dare fiducia ad un allenatore e costruire la squadra sulla base delle sue indicazioni. Sento parlare di Sarri e Gattuso ma conosciamo anche il valore di Prandelli e perchè non dargli fiducia e seguirlo, facendolo lavorare dall'inizio".

Lei invece è reduce dall'esperienza fino all'anno scorso in Cina da allenatore del Beijin under17. E adesso?

La Cina mi è rimasta nel cuore e se c'è la possibilità di tornare, torno. Mi hanno gratificato, sono stato molto bene lì. Naturalmente mi muovo anche per poter vedere se ci sono possibilità di lavorare qui in Italia, magari anche in un settore giovanile"