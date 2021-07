esclusiva Pari: "Samp, D'Aversa è ok. Italia, stasera puoi fare il colpo grosso"

vedi letture

Una chiacchierata sulla Samp e sulla Nazionale insieme a Fausto Pari, grande ex blucerchiato. Si parte da una considerazione su D'Aversa che sarà l'allenatore dei doriani. "Ha fatto benissimo a Parma a parte l'ultimo anno in cui si è trovato in una situazione difficile - dice a Tuttomercatoweb.com - andrà in un ambiente in cui troverà una tifoseria appassionata. Ci sono le possibilità per far bene".

Ci sono però parecchia polemiche della tifoseria con la proprietà: che ne pensa?

"Evidentemente c'è qualcosa che non quadra ma per poter parlare ed esprimere un giudizio dovrei essere più dentro le cose".

Le sue sensazioni sulla partita della nostra Nazionale stasera contro il Belgio?

"Affrontiamo una squadra forte ma noi abbiamo la nostra identità e ce la possiamo giocare e magari fare il colpo grosso. Me lo auguro anche per i miei tanti ex compagni della Samp nello staff tecnico"-

C'è tanta Samp in effetti...

"Il ct si è circondato, già prima quando allenava nei club, di uomini di fiducia che hanno condiviso con lui l'esperienza Sampdoria. C'è un bel filo che li lega"

E tutti hanno contribuito a creare un bel gruppo?

"Quello è stato creato anche attraverso il lavoro sul campo. Il gruppo non è solo dei 26 ma è allargato a 40 e chiunque è stato chiamato ha fatto molto bene".

Lei è agente di Bastoni e Raspadori e avrà un occhio di riguardo anche per loro...

"Prima di tutto guardo cosa farà la Nazionale, poi se giocheranno anche loro sarò ancor più contento".