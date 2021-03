esclusiva Peccenini: "Bella Roma ieri. Aumenta il rammarico per le prestazioni inguardabili"

"Speravo potesse andar meglio come avversario rispetto all'Ajax però è anche vero che siamo ai quarti. Ieri è arrivato un bel risultato, dopo la disfatta di Parma e acuisce il rammarico per certe prestazioni inguardabili". Così Franco Peccenini, grande ex della Roma, nel suo intervento al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com: "Va detto che Borja Mayoral si sta comportando benissimo e lo ha fatto vedere pure ieri. Ha dovuto combattere anche con il confronto di Dzeko ma credo possa dare soddisfazioni in futuro. Tornando alla Roma la caduta di Parma ha lasciato tutti stupefatti, la squadra è parsa rassegnata alla sconfitta. E domenica col Napoli è da dentro o fuori per la Champions. Se vince, la Roma si rimette in corsa per il quarto posto, altrimenti potrebbe esser tagliata fuori"

