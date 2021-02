esclusiva Perrone: "Dea, puoi scrivere un'altra pagina di storia. Romero come Montero"

Si avvicina la grande sfida tra Atalanta e Real Madrid e nel corso del TMW News ne abbiamo parlato con Carlo Perrone, ex attaccante dei bergamaschi. "Inziamo col sottolineare - ha detto - che sono stati fatti grandissimi passi avanti in questi anni da parte dei nerazzurri. Qualche anno fa di fronte al Real si sarebbe pensato a non prendere l'imbarcata, adesso è un match che si può giocare non dico alla pari, ma quasi. Nella squadra di Zidane ci saranno vari assenti ma l'Atalanta deve giocare come ha sempre fatto. E' un vantaggio da poter sfruttare anche nell'ottica del doppio confronto. Ma senza fare troppi calcoli".

Chi arriva meglio a questo appuntamento?

"Secondo me l'Atalanta perché ha più motivazioni. E' l'occasione per scrivere un'altra pagina di storia".

Muriel intanto viaggia spedito...

"Ha fatto grandi cose, dall'inizio e entrando a partita in corso. E' in grande spolvero, al top. Ha trovato l'Atalanta che ti permette di esprimerti al meglio e di far vedere le tue qualità. Nell'ambiente ti senti protetto e amato e riesci a dare il massimo. In nerazzurro Muriel è riuscito a trovare l'equilibrio e ha fatto grandi cose".

In difesa è cresciuto molto Romero...

"E' il giocatore che ha fatto più progressi, la più grande sorpresa positiva. Mi ricorda Montero mio compagno all'Atalanta. Pur essendo giovane ha personalità e ha grande fisicità e una presenza notevole in zona realizzativa. L'ho visto contro centravanti fortissimi e non ha sfigurato anzi ne è uscito sempre vincitore".