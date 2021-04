esclusiva Piras: "Cagliari, la corsa più che sul Toro va fatta su Benevento e Fiorentina"

Nel corso del TMW news, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Luigi Piras autentica bandiera del Cagliari. Con lui si è parlato della delicata situazione dei sardi: "Ci sono ora due gare in casa con Parma e Roma e vanno vinte per forza. Ieri con l'Inter forse occorreva un maggior pressing e provare a giocarsela di più. Certo che ci si aspettavano cose migliori da Godin, Simeone e altri ma tra covid e infortuni la squadra ne ha risentito. E poi vedo giocatori fuori ruolo, come ieri Nandez a sinistra. Vedendo una cosa del genere mi viene voglia di spegnere la tv. Adesso comunque la corsa più che sul Torino la farei su Benevento e Fiorentina. Peraltro il Cagliari deve affrontarle entrambe: i viola hanno ottimi giocatori ma con tutti i cambi di allenatore li vedo in confusione mentre il Toro sembra compatto e capace di lottare".

