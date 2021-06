esclusiva Piscedda: "Lazio, Lazzari è bravo ma si può sostituire con uno alla Zappacosta"

vedi letture

Lazzari potrebbe lasciare la Lazio per andare all'Inter a sostituire Hakimi. Ne abbiamo parlato con Massimo Piscedda, allenatore ed ex calciatore biancoceleste. "Lazzarri può sostituire il marocchino - dice a Tuttomercatoweb.com - fatte naturalmente le dovute proporzioni. Ora dipende da Lazzari: all'Inter fai la Champions e per un giocatore è un balzo in avanti".

E per la Lazio che perdita sarebbe?

"Lo considero un buon giocatore ma non insostituibile. Si trova un sostituto sul mercato. Io sceglierei uno alla Zappacosta".

Hysaj le piace tra i nuovi probabili arrivi?

"Mi piace, è affidabile. Inserito in un settore dove la Lazio ha avuto problemi, darà qualcosa a livello di esperienza e migliorerà il reparto".

Che colpi si aspetta?

"Sarri è un ottimo allenatore e farà a modo suo per migliorare la situazione: il centrocampo è buono, la difesa va bene. Ci vuole una punta di maggior qualità".