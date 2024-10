Esclusiva TMW Piscedda: "Champions? La Lazio deve crederci. Baroni ha creato un gruppo intelligente"

La Lazio è una delle rivelazioni del campionato. E ora vuol sognare in grande. Ne abbiamo parlato nel corso del TMW News insieme a Massimo Piscedda, grande ex biancoceleste. "Speriamo che la squadra adesso abbia continuità. Quest'anno - ha detto - la Lazio appare una formazione umile, con un tecnico che sa parlare ai giocatori e sa come farli esprimere al meglio, secondo le loro caratteristiche: è un mix perfetto. Dopo la sosta per la Nazionale ci sarà la sfida con la Juve e quello sarà un bel banco di prova per entrambe le squadre. Ma la Lazio è in salute, compatta e sicura delle proprie potenzialità e ripeto è umile: si vede da come si impegnano i ragazzi, chi entra e chi esce non fa polemica. Baroni ha creato un gruppo intelligente".

Il pregio di Baroni?

"Ha giocato ad alti livelli e sa cosa pensa un calciatore, conosce lo sguardo del calciatore. Poi è chiaro devi anche saper interagire nel modo giusto. Se poteva meritare una big prima? Nel calcio ci sono dinamiche particolari e a volte conta più chi conosci che non quello che fai. Ha fatto il suo percorso dal basso e poi si è guadagnato le sue chances. Credo che ora sia comunque contento della sua carriera, adesso si trova in un momento particoalrmente importante".

Rovella sarebbe da Nazionale?

"Le scelte sono legate anche a chi ci sta da tanto in azzurro; Rovella può anche aspettare, è comunque nel giro di quelli da Nazionale. Se continua così gli sarà data una chance ma in ogni caso a centrocampo c'è una bella concorrenza tra Tonali, Barella, Frattesi, Ricci..."

E Tavares se lo aspettava così?

"Ha una forza fisica notevole, buonissime accelerazioni e un piede sinistro molto educato: sa fare quel ruolo. Nella sua storia ha vari infortuni e quello credo sia stato il freno per cui una big non lo abbia preso".

La Lazio può sognare la Champions?

"Certo, può puntarci. Quest'anno è un campionato diverso, non vedo una squadra che staccherà le altre. La Lazio deve crederci per poter ambire alla zona Champions, non ci sono formazioni, ripeto, che stanno ammazzando il campionato".