esclusiva Pruzzo: "Roma, per la Champions fondamentale recuperare Dzeko. Anche a tempo"

vedi letture

Il Bomber Pruzzo parla della Roma e della lotta Champions. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "Ieri a Firenze ho visto una partita bloccata. Giocando ogni tre giorni ci sono risvolti particolari, vedi il Milan che ha giocato bene con la Roma e ieri è andato in difficoltà. Ci sono inevitabilmente queste considerazioni da fare. La Fiorentina ha avuto un atteggiamento più di carattere, ha provato a far qualcosa contro una Roma che non era nella serata migliore. Penso ad esempio a Mkhitaryan sempre tra i più attivi ma ieri apparso tra i meno in foma. Non è stata gran partita, la Roma si è presa i tre punti e guarda avanti".

E la lotta Champions come le sembra?

"Ora vediamo come sta effettivamente il Milan... Juve, lo stesso Milan e e l'Inter sono avanti ma le altre hanno tutte delle chance, ad iniziare dalla Roma. Poi c'è l'Atalanta che domenica dovrà vedersela con l'Inter e in più ci sono delle partite da recuperare. C'è il Napoli. Non ce n'è una fuori dai giochi, anche la Lazio può rientrare, peraltro domenica c'è la sfida con la Juve".

Che pensa della prestazione di Borja Mayoral di ieri?

Ha fatto poco, ma si è ritrovato a giocare ogni tre giorni. Prima aveva la brillantezza per trovare anche gol importanti, ora è un po' in calo. Sarà fondamentale recuperare Dzeko, anche se dovesse essere a tempo, perchè ti fa quei 4-5 gol e ti fa vincere le partite".

La Fiorentina quanto rischia?

"Il Cagliari sta recuperando, il Toro deve giocare due gare e molte squadre son coinvolte in questa lotta salvezza. Ieri si sono viste difficoltà in avanti: se non trovi soluzioni offensive che creino problemi all'avversario è dura. Ribery è un ottimo suggeritore ma ci vogliono gli incursori o davanti i giocatori capaci di risolverti le partite. Ora comunque per i viola ci sono le gare con Parma e Benevento e devono esser sfruttate. Quando entri in quella spirale è difficile uscirne però ci sono squadre che stanno peggio"