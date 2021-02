esclusiva Pusceddu esalta Barella: "Il migliore in Europa, ricorda Tardelli"

Allenatore di Nicolò Barella, tra i protagonisti più chiacchierati del calcio italiano, ai tempi della Primavera del Cagliari, Vittorio Pusceddu racconta il metronomo dell'Inter a Tuttomercatoweb.com. "Se ne sta parlando tanto ma nel giusto: adesso è il miglior centrocampista in circolazione a livello europeo. E' completo: nonostante il suo fisico non enorme, ha forza e riesce anche nella quantità a fare la differenza rispetto ad altri".

Quantità o qualità?

"Anche qualitativamente, lo sta facendo vedere all'Inter. Non possiamo che parlarne e parlarne bene".

Chi le ricorda?

"E' difficile dirlo: potrebbe essere un Tardelli moderno per qualità e quantità ma al suo contrario, anche negli inserimenti sa far male. Sotto quell'aspetto ha qualcosa in più anche se Tardelli ha vinto un Mondiale. Però Barella sta seguendo le sue orme".

C'è chi lo accosta a Thiago del Liverpool.

"Forse adesso è anche più forte in questo momento e poi, ripeto, anche in fase realizzativa sa farsi sentire. I numeri lo dimostrano".

Che Barella era nella Primavera?

"Poteva già giocare in tutti i ruoli. Io lo facevo giocare da interno destro ma avrei potuto metterlo anche da trequartista. Ha inserimenti e numeri importanti".

Ci racconti il 'suo' Nicolò.

"Ha fatto due anni circa con me. Io facevo giocare i '99 quando dovevano giocare i '96 e '97. Avevo tutti giocatori sardi in Primavera, nessuno straniero o del continente. Conosciamo il valore dei giocatori sardi: tenaci, forti, ma fisicamente e come malizia da strutturare. In Sardegna purtroppo manca il confronto diretto per le gare settimanali per le giovanili del Cagliari, però Barella è un esempio e spero che venga seguito".