Sabato: "Inter, non capisco il cambio del logo. Doveva restare nei secoli"

Con Antonio Sabato, ex nerazzurro, chiacchierata sull'Inter a partire dal nuovo logo. Intervenendo TMW News ha detto: "Non capisco perché farlo, il logo dell'Inter è storico e deve restare tale nei secoli. L'Inter è storia, il logo è storico e non so a cosa possa servire quello nuovo. Solo per avere qualcosa in più nel mercato cinese? La storia si cambia con i risultati e non con i gesti di facciata. Ora vincere lo scudetto sarebbe bellissimo, quello sì che sarebbe un bel regalo. Tre tre giorni c'è la gara col Bologna e c'è da vedere come tornano i nazionali. L'Inter non gioca da un po' di tempo ma con Conte non riposi, lavori duramente e la squadra sarà preparata. La conquista del titolo dipende esclusivamente dall'Inter".