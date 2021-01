esclusiva Sella: "Roma, Dzeko va recuperato, altro che scambio. E' fondamentale"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Ezio Sella che da ex giallorosso ha detto la sua sul possibile scambio Dzeko-Sanchez: "Credo sia uno scambio impari. La Roma non ha bisogno di Sanchez, ha già giocatori simili al cileno come Pedro Mkhytarian; per i giallorossi fanno questo scambio a livello tecnico non è conveniente. Capisco che possano esserci dei problemi con Dzeko ma è determinante e va recuperato. Proverei in tutti i modi a ricucire, perderlo sarebbe deleterio. Parlerei con lui e cercherei una soluzione. Poi a fine campionato si vedrà. Ma in rosa non c'è uno come lui"

Clicca sotto per guardare