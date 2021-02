esclusiva Sergio: "Napoli, la prossima stagione azzerare tutto. Sarri ok per un nuovo ciclo"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Raffaele Sergio che da ex partenopeo ha parlato della situazione del Napoli, eliminato anche dall'Europa League: "Da inizio stagione - ha detto - ci sono state troppe chiavi tattiche, troppi cambi di modulo. Ieri sera la difesa a tre ha lasciato perplessi. Il problema è che dopo 6-7 mesi non è stata data un'impostazione definitiva, lineare. E' preoccupante non avere ancora un'identità tattica. Ora bisogna pensare a far punti, domenica c'è il Benevento che tra l'altro ha visto i miei inizi da calciatore. Sarà equilibrata e per il Napoli molto delicata, quasi come un bivio: la squadra di Inzaghi ha trovato gli equilibri e sa quel che vuole".

Sarri per la prossima stagione come lo vedrebbe?

"Credo che in ogni caso serva azzerare tutto e ripartire un ciclo nuovo, quello di adesso è chiuso. Dal punto di vista della ricostruzione Sarri potrebbe dare un un input molto positivo".

clicca sotto per l'intervento completo di Raffaele Sergio