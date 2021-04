esclusiva Stringara: "Vi racconto Pulisic. Se parte in velocità non lo prendi più"

Paolo Stringara ha parlato di Pulisic nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Da collaboratore di Klinsmann nella nazionale statunitense Stringara ha allenato Pulisic negli anni scorsi. E su di lui ha detto: "Rompevo le scatole a Jurgen per buttarlo dentro in Coppa America. Mi colpì subito per le sue capacità, aveva 17 anni. Si vedeva che era di un altro pianeta rispetto agli altri. Bravissimo ragazzo, giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento, fa cose pazzesche in velocità anche se a volte si perde tecnicamente. Ma ripeto, quando parte in velocità non lo prendi più. E' come Chiesa, anche lui deve migliorare tecnicamente". da ex interista invece ha detto: "Con Conte tecnico la squadra non sarà mai spettacolare però non molla una virgola, ha equilibrio, è pragmatica. In Italia credo che potrà continuare a far bene, in Europa ho i miei dubbi che con questa filosofia si possa far qualcosa di importante".

