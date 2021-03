esclusiva Tavecchio: “De Rossi, bentornato in azzurro. Calcio dimenticato dal Recovery Fund”

“De Rossi è una persona perbene, molto seria. Farà bene nel suo nuovo compito. Quella di affidargli un ruolo in Nazionale è stata una scelta giusta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio.

De Rossi affiancherà Mancini. Durante la sua presidenza, l’ex centrocampista ebbe un diverbio con Ventura per la sostituzione contro la Svezia...

“Aveva ragione. Doveva entrare Insigne, non lui. È una persona seria. Abbiamo perso per delle scelte come quella di tenere Insigne che ancora oggi non ho capito”.

Inter-Sassuolo rinviata per i casi positivi al Covid in nerazzurro. Eppure qualche mese fa era stato stilato un protocollo...

“Questo è il paese delle piccole repubbliche. Ci vorrebbe un indirizzo nazionale, così diventa difficile. Se un’ASL decide di non far giocare una partita e ognuno decide per proprio conto poi succede questo”.

L’Eccellenza ripartirà?

“Tutto dovrebbe dipendere dal CTS. Stante il fatto che scatta un grido di dolore da tante parti d’Italia che tutti vogliono giocare, bisogna utilizzare un protocollo. Quello della D. Ma siamo in un Paese dove nel Recovery Fund non è neppure previsto un intervento per il calcio di base. Un milione e duecentomila tesserati... questo mondo è stato dimenticato. Nessuno da un euro. Questo Paese non conosce il sistema, basti pensare che l’ex Ministro dello Sport per sua stessa ammissione non conosceva questo mondo prima di insediarsi”.

Come vede Valentina Vezzali?

“Mi auguro possa fare bene, ne sono convinto”.