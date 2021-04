esclusiva Tifosi a Euro2020? Qui Amsterdam: "Sì, con test negativo o vaccino"

Entro il 7 aprile la UEFA chiede rassicurazioni sugli stadi aperti per gli Europei. TMW viaggia nelle 12 città di Euro2020 per capire a che punto siamo.

Amsterdam ci sarà. O almeno, ci proverà. Tra le dodici città designate per Euro2020, la capitale olandese è di quelle che con più convinzione punta a dire sì alla richiesta della UEFA di avere i tifosi sugli spalti. Come noto, entro il 7 aprile le nazioni ospitanti gli Europei dovranno dare garanzie sotto questo punto di vista e anche comunicare l’affluenza che ritengono di poter assicurare (sono comunque esclusi i tifosi stranieri). Alla Johan Cruyff Arena sono in programma le tre gare dell’Olanda nel girone (contro l’Ucraina il 13 giugno, Austria il 17 e Macedonia del Nord il 21), nonché una partita degli ottavi di finale.

Ne abbiamo parlato con Dave Aalbers, giornalista di Voetbal International: “Un olandese su otto ha ricevuto almeno una dose di vaccino in questo momento. Secondo le previsioni, tutti gli adulti l’avranno ricevuta a inizio luglio. Anche per questo, il governo spera di poter fare entrare quanti più tifosi possibile durante gli Europei”.

Si sa già qual è l’obiettivo e con che modalità?

“L’idea è di far entrare chi dimostri di essere negativo, anche allestendo stand per i test fuori dallo stadio. Sarà una corsa contro il tempo e a oggi non è certo quanti tifosi possano entrare. Gijs De Jong, direttore dell’organizzazione per i match ad Amsterdam, punta ad averne almeno 15.000”.

In generale, quali sono i programmi per il ritorno sugli spalti?

“Non ci sono praticamente eventi con spettatori al momento. Non ci sono speranze che l’Eredivisie possa riaprire ai tifosi in questa stagione, al massimo c’è stato qualche evento di prova”.

Di che tipo?

“Principalmente a livello sportivo. Per esempio la partita tra NEC e De Graafschap, durante la seconda ondata: hanno testato sei bolle differenti. 1.153 tifosi del NEC sono stati fatti entrare nello stadio: alcuni dovevano indossare la mascherina, altri no. In alcune parti dello stadio potevi bere e mangiare, in altre no. La scorsa settimana inoltre sono entrati 5.000 tifosi durante la gara tra Olanda e Lettonia. Sono esperimenti organizzati con la Fieldlab: ci vorrà qualche settimana prima di conoscere i risultati”.