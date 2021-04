esclusiva Tifosi a Euro2020? Qui Bucarest: "Già detto ok al 25%"

vedi letture

Entro il 7 aprile la UEFA chiede rassicurazioni sugli stadi aperti per gli Europei. TMW viaggia nelle 12 città di Euro2020 per capire a che punto siamo.

Almeno 13,500 tifosi all’Arena Nationala, lo stadio di Bucarest designato per Euro2020. È questo l’obiettivo della Romania, che con le sue istituzioni calcistiche ha già dato rassicurazioni alla UEFA, anche se aspetta l’ok ufficiale da parte del governo. Poi potrà partire la lettera richiesta da Ceferin. Come noto, infatti, entro il 7 aprile le nazioni ospitanti gli Europei dovranno dare garanzie sotto questo punto di vista e anche comunicare l’affluenza che ritengono di poter assicurare (sono comunque esclusi i tifosi stranieri). All’Arena Nationala sono attualmente in programma tre partite della fase a gironi: Austria-Macedonia del Nord il 13 giugno, Ucraina-Macedonia del 17 e Ucraina-Austria il 21 del mese. Poi, una partita degli ottavi di finale.

Ne abbiamo parlato con Emanuel Rosu, giornalista di PRO Tv: “Bucarest ha dato disponibilità per avere i tifosi al 25 per cento della capienza massima per l’Europeo. È già stato confermato ufficialmente e presto il governo lo ratificherà”.

C’è stato un ritorno dei tifosi negli stadi?

“Al momento non ci sono eventi aperti al pubblico. Né nel calcio, o in generale negli sport, né per quanto riguarda concerti, cinema o teatri. I tifosi non entrano in uno stadio da un anno”.

Quali sono le prospettive?

“La speranza era quella di avere spettatori nell’ultima partita contro la Germania, ma l’evoluzione della pandemia ha portato a rivedere quest’idea. Ora si spera di avere almeno qualche gara di campionato con i tifosi sugli spalti entro l’estate”.

Entro il 7 aprile la UEFA chiede rassicurazioni sugli stadi aperti per gli Europei. TMW viaggia nelle 12 città di Euro2020 per capire a che punto siamo.