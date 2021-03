ESCLUSIVA TMW - Top 100, primo Muriel. Stendardo: "È cresciuto perché ora ragiona da professionista"

esclusiva Top 100, primo Muriel. Stendardo: "È cresciuto perché ora ragiona da professionista"

Luis Muriel è il miglior giocatore della Serie A per rendimento, quando mancano dieci giornate alla fine. Un po' a sorpresa, considerando che il colombiano è partito titolare solamente in undici occasioni. E anche perché dopo anni di attesa sembrava per essere accantonato come "incompiuto". L'arrivo a Bergamo e un tecnico come Gasperini stanno tirando fuori il meglio di lui, come conferma ai microfoni di Tuttomercatoweb un ex nerazzurro come Guglielmo Stendardo: "Io penso che sia un attaccante straordinario, da anni dimostra delle qualità tecniche e fisiche superiori alla media. A Bergamo ha trovato la sua consacrazione essendo un ambiente ideale per giocare con tranquillità. E poi si trova in un contesto dove le sue qualità vengono esaltate, perché si gioca all'attacco ma con equilibrio".

Una maturazione lenta per il colombiano, arrivato nel 2011 e che dopo l'anno a Lecce sembrava destinato a una carriera folgorante

"La risposta l'ha data lui stesso, nel senso che ha ribadito che quando era giovane si presentava al campo semplicemente per diventirsi mentre ora è un professionista. E le prestazioni che sta continuando a mettere in campo dimostrano una crescita anche mentale".

C'è qualcun altro che in questo campionato ti ha particolarmente colpito?

"Lukaku si è dimostrato un fuoriclasse assoluto e a mio avviso è il miglior centravanti del campionato italiano. Tra i giovani mi piace molto Scamacca, sta dimostrando grandi qualità".

Il primo difensore centrale è solo 19esimo, Koulibaly. Cosa succede alla categoria?

"C'è da dire che ci sono comunque dei giovani bravi e di prospettiva come Bastoni o De Ligt, quest'ultimo peraltro ha già grande esperienza nonostante l'età. E mi piace molto Tomori del Milan che è arrivato come punto interrogativo e che si è rivelato una certezza. Allargando il discorso sulla categoria dico che mancano i difensori che marcano a uomo, come Chiellini e Barzagli. E infatti si segna tanto ormai perché nella maggior parte dei casi i difensori perdono la marcatura".