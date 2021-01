esclusiva Tosto: "Torino, cambio allenatore inevitabile. Nicola uomo giusto"

Nel corso della sua carriera Vittorio Tosto ha anche vestito, per un breve periodo, la maglia del Torino. E allora durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com si è parlato dell'esonero di Giampaolo da parte dei granata. "Decisione inevtiabile perchè i punti sono pochissimi, ho visto anche la gara con lo Spezia ed è venuta meno la prestazione. Non aver vinto uno contro diretto in dieci ha portato il club a dare una sterzata".

Nicola è l'uomo giusto?

"Mi piace, ha grinta, gestisce bene il gruppo coinvolgendo tutti. Mette anima ed è fondamentale. Ha fatto un ottimo lavoro al Crotone e al Genoa, ha esperienza".

Il Genoa con Ballardini si è rilanciato...

"Il punto di ieri sa di vittoria. E' una bella lotta quella per restare in A perchè le neopromosse lottano e Torino e Parma devono fare attenzione. La Fiorentina, al di là della batosta di ieri, ha solo bisogno di trovare equilibri. Ha l'organico e verrà fuori da questa situazione".

Da ex empolese, Dionisi è l'allenatore del futuro?

"Non è più una rivelazione, ma una certezza. E' moderno e sta dimostrando il suo valore. Credo resterà ad Empoli per tanti anni, il club è forte e bravo a scoprire e lanciare allenatori. Gli consiglio di restare lì a lungo, la scuola Empoli è formativa. Ad Empoli hanno fiuto per allenatori e giocatori, hanno le strutture, la società forte e con un presidente che è lì da trent'anni e che sa lavorare".

