esclusiva Tottenham, Levy gioca in difesa: "Gattuso? Siamo stati linkati a 30 allenatori..."

"Non commentiamo mai i rumors". Daniel Levy, presidente e chairman del Tottenham, risponde così alla domanda sul prossimo allenatore degli Spurs, con Gattuso in pole position e Roberto Martinez che poteva essere una pista ben accreditata. "Abbiamo avuto un link con 30 allenatori diversi nell'ultimo periodo. Fino a che non faremo un annuncio sono solo speculazioni. Gattuso? Certo, anche lui". Insomma, il numero uno londinese preferisce evitare, sebbene la situazione sia molto vicina all'essere risolta, con il tecnico ex Napoli a un passo dall'incarico.