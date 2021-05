ESCLUSIVA TMW - Trentalange: "Marotta prima donna ad arbitrare in B. Gran soddisfazione"

esclusiva Trentalange: "Marotta prima donna ad arbitrare in B. Gran soddisfazione"

Maria Marotta è già nella storia. Sarà la prima donna ad arbitrare in Serie B. E' stata infatti designata per dirigere Reggina-Frosinone, gara in programma lunedì prossimo alle 14 (ultima giornata di ritorno del campionato). Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange racconta: "E' un momento di soddisfazione per l'Associazione - dice - ma prima di tutto per Maria che è lì per merito, ha fatto il suo percorso senza scorciatoie. E' un motivo di felicità per tutto il movimento che coinvolge tante persone. Ci hanno creduto l'Organo tecnico e il movimento femminile e merito anche al Comitato Nazionale e a Katia Senesi che hanno sviluppato il progetto, attraverso un lavoro significativo e magari a volte anche faticoso. In alcuni casi è giusto tenere un low profile ma questo ripeto è un momento di gran soddisfazione da condividere anche con la squadra dei preparatori atletici, i medici e i tecnici. E' un bel segnale".

Può essere anche un ulteriore traino per il movimento

"Gli esempi positivi sono sempre importanti. Darà certamente impulso, anche se, come dicevo, nessuno cerca scorciatoie. Come ho sempre detto ci basiamo su progettualità, tecnica e innovazione".