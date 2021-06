esclusiva Tricella: "Italia, tante aspettative. Stiamo andando agli Europei in pompa magna"

Roberto Tricella, ex libero del Verona scudettato e della Nazionale ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell'Italia impegnata stasera contro la Turchia. "Mi aspetto ovviamente che vinca ma mi pare che stiamo andando a questi Europei in pompa magna. Ci sono grandi aspettative in parte giustificate, però dico: piedi di piombo perchè in queste situazioni basta sbagliare una gara e cambiano gli scenari".

Cosa le piace dell'Italia?

"C'è una gran tecnica individuale e spero che si possano disputare dei grande Europei ma è difficile prevedere: vincere è dura perché ci sono tante cose da concatenare. Tutti si aspettano il massimo e non è che i nostri partano alla chetichella... sono presentati Come una delle protagoniste. C'è tante pressione".

Le sue favorite?

"Francia, Belgio, Italia e anche la Germania che riesce sempre ad arrivare almeno nella semifinale".

Parliamo del Verona e dell'arrivo di Di Francesco...

"Ha un percorso difficile davanti a sè: la squadra era stata strutturata sulle prerogative di Juric. Ero scettico sulla permanenza dello stesso Juric l'anno scorso e invece ha rifatto bene anche se nelle ultime 10 gare non sono arrivati risultati che hanno suggellato la pur ottima annata. Di Francesco arriva da esperienze negative, è una scommessa ma è bravo. Approda in una piazza importante, con una tifoseria calda: spero parta bene e sulle ali dell'entusiasmo possa decollare. Dipenderà dal mercato, in funzione delle scelte si delineeranno gli scenari".