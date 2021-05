esclusiva Turci: "De Paul ora è maturo per una big. Caso Donnarumma paradossale"

Luigi Turci ha parlato di vari temi a Tuttomercatoweb.com. Da ex udinese ci siamo soffermati sulla possibile partenza di De Paul che è uno dei grandi obiettivi del Milan: "Si è consacrato, ha fatto vedere di essere un giocatore di sostanza e qualità. Le potenzialità le ha fatte sempre vedere ma quest'anno ha aggiunto tanta qualità. E' maturato sotto tutti punti di vista e gli auguro di fare il salto ma da tifoso dell'Udinese vorrei restasse".

E su Musso che sensazioni ha?

"Anche lui si è ormai consacrato, ha portato tanto all'Udinese. Una eventuale destinazione faccio fatica a trovarla perchè ci sono piazze fondamentalmente coperte; l'Inter? Handanovic non mollerà così presto, è uno dei portieri che preferisco e tra i più forti che ci sono in circolazione. Poi può darsi che l'Inter faccia un investimento, ma se poi non utilizza il giocatore sarebbe poco fruttuoso. Lo vedrei in piazze diverse".

Gotti come lo giudica? lo terrebbe?

"Dipende dagli obiettivi della società; se il traguardo è la permanenza in categoria allora Gotti è sicuramente il candidato ideale. Se invece, senza nulla togliere a Gotti, le ambizioni sono altre, ossia provare ad entrare in Europa allora dico che servirebbe un tecnico più esperto"

Il caso Donnarumma invece come lo ha giudicato?

"E' stata una situazione paradossale: è tra i migliori al mondo e le trattative possono andar bene o male ma essere arrivati con questa vicenda fino a fine campionato è stato singolare, le tempistiche sono state paradossali. Andava regolarizzata molto prima. Gigio è maturato, è adulto e sa decidere per il suo bene il suo futuro; dal mio punto di vista romantico mi sarebbe piaciuto avesse firmato a vita per il Milan".