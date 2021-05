esclusiva Zironelli:"Juve Allegri bel ritorno. Venezia Zanetti bravo a crear squadra carica"

Mauro Zironelli è intervneuto al TMW News e con lui sono stati analizzato vari temi. "Il ritorno di Allegri alla Juve - ha detto - fa piacere, ho avuto anche un bel rapporto quando ero all'Under23 e per lui è un ritorno a casa, Sono contento anche per la promozione di Cherubini". Da ex viola ha poi parlato di Gattuso ("potrà fare molto bene, si sposa alla perfezione con Firenze"). E poi sul Venezia, con cui guadagnò la promozione in A 23 anni fa ha detto: "Festeggiammo sul Canal Grande in barca. Complimenti alla squadra, dispiace per il Cittadella perchè meritava ugualmente la A. Al Venezia sono stati bravi anche a trovare i giocatori giusti e Zanetti ha saputo creare una squadra corta e aggressiva. Quell'anno in A noi partimmo male, poi col mercato di riparazione e Recoba ci salvammo. E' chiaro che il mercato sarà importante".

