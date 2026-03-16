Estupinan dà, Estupinan toglie: prova horror all'Olimpico una settimana dopo il derby

Da protagonista del derby a uomo simbolo della sconfitta che potrebbe aver chiuso definitivamente il discorso scudetto. La serata dell’Olimpico racconta bene il momento altalenante di Pervis Estupinan, passato nel giro di pochi giorni da eroe a protagonista in negativo rossonero. Dopo l'ottima prova e soprattutto il gol vittoria segnato contro l’Inter, che avevano convinto mister Massimiliano Allegri a confermarlo titolare, l’esterno ecuadoriano è stato infatti decisivo suo malgrado nel ko per 1-0 con la Lazio. Una partita che il Diavolo avrebbe dovuto vincere per rubare due punti all'Inter e che invece si è trasformata in un’occasione persa.

L’episodio chiave arriva al 26’ del primo tempo. Su una palla apparentemente innocua, Estupinan perde completamente la posizione e si fa sorprendere alle spalle da Gustav Isaksen, bravo ad inserirsi nello spazio lasciato libero e a battere Maignan con freddezza. Un errore pesante, che indirizza la partita e permette alla Lazio di gestire il vantaggio fino al fischio finale. Da quel momento il Milan prova a reagire, ma senza riuscire a trovare il pareggio.

Il paradosso è tutto qui: pochi giorni prima Estupinan era stato il mattatore della stracittadina, capace di incidere con personalità e qualità sulla fascia sinistra al posto di Bartesaghi. All’Olimpico, invece, il suo errore diventa l’immagine della serata storta del Milan. Nel calcio succede spesso: chi un giorno ti dà, quello dopo può togliere. E questa volta Estupinan ha tolto ai suoi punti pesantissimi, proprio nella partita che avrebbe potuto riaprire la lotta per il titolo.