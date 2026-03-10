Fantacalcio, i player of the match 28ª giornata

ALISSON SANTOS (Napoli-Torino 2-1): pronti-via e segna il gol del vantaggio indirizzando subito la partita a favore dei partenopei. Quando viene servito dai compagni mette sempre in apprensione la difesa avversaria e prova più volte ad impensierire Paleari. Fantavoto: 10

Lucas DA CUNHA (Cagliari-Como 1-2): è la stella polare del gioco della squadra di Fabregas. Soprattutto dopo l'uscita di Perrone deve salire in cattedra per garantire le geometrie necessarie per far girare a vuoto la pressione del centrocampo dei sardi. Non si limita solo a questo, ma tira fuori dal cilindro una perla da fuori area che vale tre punti pesantissimi. Fantavoto: 10.5

Gianluca SCAMACCA (Atalanta-Udinese 2-2): la sua gara può riassumere quella della sua squadra, lenta e prevedibile per quasi 70 minuti, che però con due fiammate e due colpi di testa del suo numero 9 rimette in piedi una partita che sembrava ormai persa. Fantavoto: 13.5

Kenan YILDIZ (Juventus-Pisa 4-0): come spesso accaduto in stagione è lui a guidare i suoi ad un risultato importante. Suo è l'assist per l'1-0 di Cambiaso, poi segna anche il 3-0. Sale a quota 14 contributi al gol in campionato. Fantavoto: 11.5

Santiago PIEROTTI (Lecce-Cremonese 2-1): nel delicato scontro salvezza del Via Del Mare era uno dei protagonisti più attesi per ravvivare l'attacco dei salentini. Segna il suo primo gol in campionato con un colpo di testa da numero 9 sull'angolo di Gallo e fa fare una brutta figura ad Audero, uscito molto male nella circostanza. Si commuove dopo il gol, sintomo della grande attesa per il primo +3 stagionale. Fantavoto: 10

Martin FRESE (Bologna-Verona 1-2): la favola della 28^ giornata va in scena al Dall'Ara, dove la squadra di Sammarco, fanalino di coda, compie una piccola impresa rimontando i rossoblú, andati in vantaggio con Rowe. È il danese a guidare la riscossa con un tiro al volo velenoso da fuori che batte Skorupski. Per il resto partita praticamente perfetta da braccetto. Fantavoto: 10

Enrico DELPRATO (Fiorentina-Parma 0-0): i gialloblù conquistano un punto importante, mettendo un altro piccolo mattone sulla salvezza. Devono ringraziare il proprio capitano che salva sulla linea il tap-in ravvicinato di Piccoli. Fantavoto: 6.5

Junior MESSIAS (Genoa-Roma 2-1): è il più attivo nella battaglia di Marassi, vinta dalla formazione di De Rossi. Ha il merito di battere perfettamente il rigore dell'1-0 e di mettere spesso in apprensione la difesa giallorossa. Fantavotov 10

Pervis ESTUPIÑAN (Milan-Inter 1-0): il protagonista che non ti aspetti decide il derby Scudetto con una sventola di sinistro imparabile per Yann Sommer. Primo, pesantissimo gol dell'ecuadoriano in Serie A. Fantavoto: 10

Adam MARUSIC (Lazio-Sassuolo 2-1): ha il merito di buttare il cuore oltre l'ostacolo, sganciandosi da dietro e crederci sul cross di Cancellieri dalla destra, sfruttando l'ennesima uscita scellerata di Muric. Premio meritato e tre punti importanti in un Olimpico deserto. Fantavoto: 10