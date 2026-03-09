Estupinan: "Ieri lavoro enorme di tutta la squadra. Bello il mio primo gol in Serie A"
Non accenna a diminuire, l'entusiasmo di Pervis Estupinan. L'esterno mancino nella serata di ieri ha deciso con un gol il derby vinto 1-0 dal Milan contro l'Inter, dando così un finale frizzante al campionato.
L'ex Brighton, tramite i propri canali social, ha continuato a festeggiare per il successo di ieri sera: "Enorme lavoro di tutta la squadra per vincere il derby. Molto felice per il mio primo gol in Serie A con questa meravigliosa maglia. A lottare fino alla fine, forza Milan sempre", ha scritto il giocatore.
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c'è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
