Euro Under 21, la Spagna regola la Slovenia 3-0 e vola in vetta al Gruppo B

vedi letture

Non è dei migliori la partenza dell'Europeo Under 21 per l'Italia, fermata nella gara d'esordio contro la Repubblica Ceca sull'1-1, mentre nell'altra gara del Gruppo B la Spagna regola nella ripresa la Slovenia con un secco 3-0, volando subito in vetta alla classifica del girone. Nulla è compromesso comunque, anche alla luce di una formula che vede qualificarsi le migliori due del girone. Le quattro formazioni torneranno in campo tra tre giorni, con gli Azzurrini attesi dalla sfida alla Spagna.