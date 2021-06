Euro2020 come vetrina per la Juve: Bernardeschi-Demiral-Ramsey, operazione rilancio

L’Europeo per rilanciare il mercato della Juventus. È questa l’analisi del Corriere di Torino, che si sofferma soprattutto sulle situazioni di Bernardeschi, Demiral, Ramsey e Szczesny, soprattutto i primi tre. L’ex viola è considerato da tempo in uscita: il ritorno di Allegri potrebbe dargli nuovo spazio e linfa, ma intanto insegue il rilancio con l’azzurro affidatogli da Mancini. Il difensore turco ha mercato, piace all’Everton, ingaggio non proibitivo (1,8 milioni a stagione) e potrebbe garantire una plusvalenza. Più complicato il discorso sul gallese, che ha un ingaggio alto (7 milioni annui) e ricche commissioni da versare agli agenti: con la nazionale ritroverà una vetrina. Discorso a parte per il portiere polacco: Szczesny insegue la titolarità a Euro2020, ma sembra destinato a restare a Torino, soprattutto perché in questo momento Donnarumma è vicinissimo al PSG.