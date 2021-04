Euro2020, non solo le città. Lunedì la UEFA allarga le rose: da 23 a 25 convocabili

Le dodici città dell’Europeo, o meglio le quattro che ancora fanno attendere la propria risposta, non sono l’unico tema di discussione in casa UEFA. Entro venerdì 16 Roma, Dublino, Bilbao e Monaco dovranno fornire rassicurazioni alla confederazione guidata da Ceferin. Che poi lunedì 19, nella riunione del comitato esecutivo, ratificherà le decisioni su Euro2020. Relative alle città, appunto, ma anche ad un’altra importante novità: è pronto infatti l’allargamento delle rose delle nazionali, chiesto a gran voce da Mancini, ma anche da diversi colleghi esteri. Secondo la Repubblica, si passerà dai 23 attuali a 25. Esclusa invece la vaccinazione per i calciatori partecipanti al torneo, se non su indicazione dei rispettivi governi.