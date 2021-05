Europa League, eletta la squadra della stagione: ci sono cinque "italiani"

Pochi giorni dopo la finale di Europa League vinta dal Villarreal contro il Manchester United, la seconda manifestazione per club più importante dell'UEFA ha resa nota la rosa dei ventitré giocatori migliori della competizione. Tra questi, sono ben cinque gli "italiani" presenti, tutti della Roma: il portiere Pau Lopez, i difensori Mancini e Spinazzola, il centrocampista Pellegrini e l'attaccante Edin Dzeko.

🎆 UEL Squad of the Season 2020/21 🎆

UEFA's Technical Observers have selected their 23-man all-star squad from this season's Europa League 🙌#UEL pic.twitter.com/ixR6GAa6dv

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2021