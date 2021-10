Europa League, Gruppo E - Il Galatasaray approfitta del pari della Lazio e prende il largo in vetta

Nessun gol fra Lazio e Olympique Marsiglia, che all'Olimpico nel pomeriggio si sono accontentate di un punto a testa. Scappa via così il Galatasaray, che in serata batte di misura la Lokomotiv Mosca in trasferta e allunga in testa alla classifica del Gruppo E.

Risultati

Lazio-Olympique Marsiglia 0-0

Lokomotiv Mosca-Galatasaray 0-1

(82' Akturkoglu)

Classifica

Galatasaray 7

Lazio 4

Ol. Marsiglia 3

Lok. Mosca 1