Europa League, Shakhtar ko con la Roma 3-0. Ma Bondar ci crede "Non è ancora finita"

Valeriy Bondar, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al sito ufficiale del club ucraino in merito al match contro la Roma (l'andata è terminata 3-0 per i giallorossi), in programma giovedì alle 18:55: "La vittoria contro il Desna (4-0) ci ha dato coraggio e ci fa essere più determinati prima della prossima gara. Niente è perduto per noi ancora. Se non ci credi, cosa scendi in campo a fare? Abbiamo la gara di ritorno: abbiamo un gran desiderio di passare il turno e dovremo concretizzare tutte le occasioni che avremo".