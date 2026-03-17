Fabregas, al cuor non si comanda: il tecnico del Como all'Emirates per Arsenal-Leverkusen

Cesc Fabregas ha giocato 303 partite con la maglia dell'Arsenal, segnando 57 gol e servendo quasi 100 assist. L'allenatore del Como non ha dimenticato il suo passato e ha così deciso di andare all'Emirates Stadium questa sera per assistere al match dei Gunners contro il Bayer Leverkusen, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In Germania è finita 1-1, tutto è ancora aperto.

Intanto il suo Como domenica ha battuto 2-1 la Roma e ha rafforzato la sua candidatura per un posto nella prossima Champions League. In classifica i lariani hanno un punto di margine sulla Juventus e quattro sui giallorossi a 9 gare dal termine. Chissà che la famosa musichetta l'anno prossimo non la senta direttamente al Sinigaglia.