Falco e Falcinelli, al Marakàna per il salto di qualità e giocare in Europa. Contro il Milan

C'è un momento che poteva essere decisivo nelle carriere di Diego Falcinelli e Filippo Falco. Entrambi alle porte dei trent'anni, con una discreta carriera professionistica, senza però mai sfondare nel calcio che conta. Perché Falcinelli ha avuto la possibilità, nel 2017-18, di essere il centravanti titolare per il Sassuolo, con l'idea che fosse il trampolino di lancio ideale dopo i 13 gol in Serie A, al Crotone. Non è andata così: solo due reti nei primi sei mesi, poi un prestito alla Fiorentina dove è stato poco più che una comparsa, impalpabile sia nelle formazioni che nei tabellini.

Falco invece ha avuto la sua possibile svolta nel 2015-16, quando dopo una discreta stagione con il Trapani passava al Bologna. Sempre considerato talentuoso ma altalenante, in rossoblù certo non ha fatto molto per cambiare la propria nomea. Zero gol fatti e nove presenze, con il prestito al Benevento nella seconda parte di stagione. Fino al Lecce della scorsa annata, dove ha sfiorato la salvezza.

Così nelle pieghe del calciomercato, Falcinelli è finito al Marakàn, casa della Stella Rossa, e finora ha già segnato nove gol, due dei quali in Europa League. Non è detto che alla fine non rimanga, visto che sembra rivitalizzato dopo qualche stagione tutt'altro che straordinaria. Invece Falco è appena arrivato, è entrato nel finale dell'ultima gara contro il Radnicki di Nis. Tutti e due sono alla ricerca di una seconda giovinezza, magari per il salto di qualità che in Italia non sono riusciti a fare fino in fondo.