Faragò ancora ko, Mihajlovic: "Ah, è arrivato? Mai avuto a disposizione, non lo conto nemmeno"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli, mister Sinisa Mihajlovic ha fatto la consueta lista degli assenti per la gara di domani: "Non abbiamo Dijks e Tomiyasu, dobbiamo valutare Baldursson e Dominguez. Santander è ancora fuori, come Hickey... Faragò? Ah, è arrivato? Lui non lo abbiamo mai avuto, quindi non lo considero nemmeno", le dichiarazioni del tecnico del Bologna.

Il jolly di centrocampo è arrivato in prestito dal Cagliari a fine gennaio, ma a causa dei problemi fisici non è ancora riuscito a esordire con la maglia dei felsinei.