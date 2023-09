Faraoni era quasi del Napoli. L'agente conferma: "Doveva sostituire Zanoli che poi è rimasto"

Uno dei temi dell'estate in casa Napoli è stato il vice-Di Lorenzo. Rudi Garcia può contare su Alessandro Zanoli, classe 2000 di rientro da un buon prestito semestrale alla Sampdoria, ma nell'ultima sessione di mercato si è tanto parlato di un suo possibile addio per avere un maggiore minutaggio. Così non è stato, l'allenatore ha voluto tenerlo, benché il Napoli avesse già l'accordo per il sostituto: Marco Davide Faraoni.

Lo scrivemmo noi un paio di mesi fa e lo conferma oggi Mario Giuffredi, il procuratore dell'esterno dell'Hellas Verona, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "E’ stato vicino al Napoli perché il presidente De Laurentiis me l’ha chiesto. Sarebbe dovuto venire al posto di Zanoli, poi quest’ultimo è rimasto e Faraoni è restato al Verona tranquillamente”.