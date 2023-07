tmw Napoli, Garcia trattiene Zanoli ma c'è l'accordo per Faraoni. Mario Rui rinnova fino al 2026

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, vuole testare Alessandro Zanoli fino alla fine del ritiro. Il giocatore potrebbe finire al Genoa, ma per ora non c'è ancora stato il via libera da parte dell'allenatore francese. Qualora dovesse concretizzarsi il suo addio c'è già accordo con l'Hellas Verona per Marco Davide Faraoni, 3 milioni di euro all'Hellas più un triennale da 1 milione all'anno per lui.

Anche Mario Rui verso il rinnovo: verrà definito durante il secondo ritiro

A proposito di terzini, continuano le trattativa per i rinnovi inaugurate con la fumata bianca per Giovanni Di Lorenzo, che ha firmato con il Napoli per i prossimi cinque anni. Durante il periodo a Castel di Sangro verrà definito il rinnovo di Mario Rui fino al 2026: per il portoghese l'annata non è iniziata nel modo giusto, visto l'infortunio che l'ha costretto ad abbandonare la gara amichevole giocata ieri contro la SPAL.