Farioli gela la Roma: "Voglio che Rensch rimanga all'Ajax. Spero di averlo domenica"

Francesco Farioli, tecnico dell'Ajax, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro l'AZ e ha parlato anche del futuro di Davyne Rensch, calciatore che può giocare in tutti i ruoli della difesa e che piace molto alla Roma, mandando un chiaro segnale alla società: "Voglio che rimanga e spero di averlo a disposizione per domenica contro l'Heerenveen".

Partito da una valutazione di 10 milioni di euro, nelle scorse ore l'Ajax ha un po' ridotto le proprie pretese per liberare il classe 2003 con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza dei termini prefissati. Le richieste dei biancorossi di Amsterdam sono scese infatti ora a 7 milioni, ma permane sempre una certa distanza rispetto ai 3,5 fino a cui si è spinta la Roma nella giornata di ieri. Per l'estate, a parametro zero, ci pensano pure Napoli e Marsiglia.

Le parole di Claudio Ranieri su Alberto Costa e Davyne Rensch

"Onestamente non parlo di mercato né di giocatori che escono sui giornali. Chi ve lo ha detto che noi li seguiamo? Cerco di non sbagliare il giocatore di quest'anno e per la Roma che verrà. Deve avere delle qualità sia in fase difensiva che offensiva che possa giocare a 4 o a 5 a destra e a sinistra".