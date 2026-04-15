Fassone: "Non ho nessun mandato, non c'è niente di concreto per il Torino"

Marco Fassone, ex dirigente di Juventus, Napoli, Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parlando così di un suo possibile futuro al Torino con una nuova proprietà: "Ho letto anche io queste indiscrezioni, ero all'estero e mi sono svegliato con il telefono intasato. Nel mio lavoro attuale faccio da consulente o advisor a molti soggetti interessati a investire nel mondo del calcio in Europa e alla fine del 2025 uno dei miei clienti mi aveva chiesto di fare un'esplorazione approfondita sul Torino, ma è finita lì".

Erano della RedBull?

"No, erano altri clienti. Al momento non c'è niente di concreto, non ho nessun mandato e nessun cliente che mi ha chiesto di ragionare concretamente sul Torino".

Però ci può dire che c'è interesse nel Torino e negli altri club?

"La Serie A, così come la seconda divisione del calcio inglese, è il campionato su cui si calamitano le attenzioni più importante. Abbiamo un rapporto qualità-prezzo che è molto favorevole e soprattutto siamo il Paese che presenta le maggiori opportunità europee dal punto di vista delle infrastrutture. Per un investitore che arriva, c'è tutta la parte infrastrutturale, dove siamo talmente indietro, che chi ha la possibilità di sistemare il club e affiancare la proprietà con delle strutture innovative può fare del buon business".