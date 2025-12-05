Fassone analizza i problemi della Juventus: "Paga i cambiamenti societari, non trova stabilità"

Dopo le sfide di Coppa Italia andate in scena in questa settimana, torna il campionato di Serie A ed alle porte c'è il big match fra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Luciano Spalletti. Domenica alle 20.45 la sfida dello stadio Maradona potrebbe avere un peso nei rispettivi percorsi delle due squadre: da un lato gli azzurri per confermare la ritrovata sicurezza nella lotta Scudetto, dall'altro i bianconeri vogliono rimanere agganciati ai piani alti della classifica.

Un dirigente che ha lavorato con entrambe le compagini è Marco Fassone, che nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato i problemi avuti dalla Signora in questa prima parte di stagione. "La Juventus sta pagando dei cambiamenti societari importanti, veniva da anni di vittorie con Andrea Agnelli. Anche nei direttori sportivi e negli amministratori non riescono a trovare stabilità", le sue parole.

Per quanto riguarda il nuovo ciclo iniziato affidando la panchina a Luciano Spalletti, subentrato a Igor Tudor, Fassone fa capire di credere alla candidatura lanciata a parole dall'allenatore di Certaldo. Nel presentarsi in bianconero Spalletti ha infatti assicurato di puntare allo Scudetto e al riguardo il dirigente assicura: "Spalletti cercherà di far rialzare la testa alla Juventus, e sicuramente proverà a portarla a lottare per il titolo".