"Fatemi andare alla Roma". Xhaka si muove in prima persona con l'Arsenal

vedi letture

Granit Xhaka si muove in prima persona: "Fatemi andare alla Roma". Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, lo svizzero avrebbe chiesto all'Arsenal di lasciarlo partire, forta in accordo ormai blindato con i giallorossi: 4 anni a 2,5 milioni a stagione. I Gunners continuano a chiedere 20 milioni più bonus per liberarlo, Xhaka ha capito che la Roma è un'occasione di rilancio imperdibile dopo un periodo poco felice.