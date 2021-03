Felice manchi Ibra? Marino ammette: "Chi non lo sarebbe? Ma gli altri non sono Pinco Pallino"

vedi letture

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida del Meazza contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Nella lista dei convocati ci sono giocatori che sembravano a mezzo servizio. Che segnale è?

"Vogliamo tutti vicini da qui alla fine del campionato. Ma a sorpresa potremmo schierare qualcuno".

Quanto è cambiata l'Udinese rispetto alla gara d'andata?

"Non tantissimo. All'andata, senza la magia di Ibrahimovic, sarebbe finita in parità: forse avevamo creato qualcosa in più noi. Non è cambiato molto, a gennaio non abbiamo stravolto".

Quindi è contento non giochi Ibra?

"Chi non è contento se non gioca Ibrahimovic? Ma il Milan ha giocatori che se subentrano non sono Pinco Pallino (ride, ndr)".