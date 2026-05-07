Ferrante: "Fermare la Juve sarebbe un regalone per i tifosi del Toro. Salverebbe l'annata"

Marco Ferrante, ex attaccante e simbolo granata, parla a Tuttosport del derby della Mole, che chiuderà la stagione 2025-26: "Vincere o quantomeno fermare la Juventus, fare ai bianconeri questo scherzetto, sarebbe per i tifosi granata un regalone: in parte salverebbe la stagione. Sbagliarla, invece, sarebbe la goccia che farebbe traboccare il vaso dopo una stagione non positiva; sarebbe una doppia sconfitta. Quella è una partita da preparare al 100% per uscire a testa alta da questo campionato così travagliato. Sarà come una finale, una di quelle partite da giocare col coltello tra i denti. Ed è una cosa che i giocatori devono fare per se stessi, oltre che per rispetto dei tifosi".

I granata aspettano questa gioia da ben 11 anni. Il 26 aprile 2015 segna l’ultima vittoria del Torino nel derby. I protagonisti di quel successo furono Fabio Quagliarella e Matteo Darmian.

Secondo Ferrante, queste sono anche partite che ti garantiscono l'eventuale riconferma oppure ti aprono il mercato, venendo all'analisi di una rosa che potrebbe essere rivoluzionata. "Non ho mai visto nessun giocatore che giochi contro se stesso per poi rimanere senza squadra", ha detto, spiegando che ogni partita è una vetrina per un'eventuale riconferma, nell’ottica di allestire un organico più competitivo, che è un po' quello che chiedono i tifosi da anni a Cairo.