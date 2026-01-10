Un rigore tira l'altro per il Pisa. I due ultimi posti per l'Udinese

Udinese e Pisa tornano ad affrontarsi in Friuli, in campionato, dopo la bellezza di 36 anni. L’ultima volta a vincere è stata proprio la squadra toscana che si è imposta con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol di Ferrante. Si giocava allora per la Serie B.

Tre invece i precedenti in A al Friuli (ora Bluenergy Arena) con una vittoria dei padroni di casa e due pareggi come risultati.

Il Pisa ha vinto una sola partita in questo torneo e lo ha fatto all’undicesima giornata. Da allora la squadra allenata da Gilardino ha conseguito solamente tre punti frutto di tre pareggi (con cinque sconfitte). In trasferta i nerazzurri sono ancora con zero vittorie, al pari della Fiorentina.

La peggior difesa della Serie A? Quella dell’Udinese con 30 gol subiti. Ma i bianconeri non sono da soli all’ultimo gradino, perché sono in compagnia di Fiorentina, Torino e Verona. La squadra di Runjaic è anche ultima per i gol segnati da giocatori entrati a partita in corso: uno. Anche in questo caso però ci sono altre formazioni nelle stesse condizioni: Parma e Napoli nella fattispecie.

Il Pisa è la squadra di A ad aver usufruito del maggior numero di rigori a favore: sei, di cui uno anche nell’ultima giornata, sbagliato però da Nzola (4 su 6 dagli undici metri per i nerazzurri). Anche la bilancia tra i penalty a favore e quelli contro sorride ai toscani che sono sul +4 e sono primi anche per questo dato.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

10 incontri disputati

4 vittorie Udinese

4 pareggi

2 vittorie Pisa

13 gol fatti Udinese

8 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A UDINE

1939/1940 Serie B Udinese vs Pisa 0-1, 29° giornata

L’ULTIMA SFIDA A UDINE

1991/1992 Serie B Udinese vs Pisa 0-1, 15° giornata