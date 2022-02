Ferrara: "Il Napoli ha un'occasione da non perdere. È un momento decisivo della stagione"

Ciro Ferrara ha parlato a Dazn prima della gara contro il Cagliari: "Per il Napoli è una grandissima occasione. È un momento decisivo del campionato. Ha la possibilità di tornare primo in classifica in condivisione con il Milan ed era dal 21 novembre che non occupa questa posizione. È un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Spalletti è riuscito a valorizzare diversi calciatori e ad essere lì nonostante tutto. Questo è un campionato straordinario perché ci sono addirittura tre squadre che lottano per vincere e non succedeva da tempo".