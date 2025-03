Live TMW Feyenoord, Van Persie: "Abbiamo avuto le nostre occasioni. Il rigore non c'era"

Robin van Persie, tecnico del Feyenoord, analizza in conferenza stampa la gara persa con l'Inter. Diretta testuale a cura di TMW.

20.53 - A breve l'inizio della conferenza stampa.

21.29 - Inizia la conferenza stampa.

Che giudizio dà di questa serata?

"Siamo partiti molto bene, abbiamo avuto anche delle occasioni. Loro hanno segnato alla prima chance, sapevamo del valore dei loro giocatori. Nella ripresa hanno trovato la ripresa, anche un po' fortunato: se analizziamo tutta la partita, abbiamo avuto delle occasioni, penso alla traversa sfiorata da Moder. Abbiamo avuto una settimana difficile, sotto tanti punti di vista, ma in campo siamo stati presenti. Si vede che l'Inter ha una qualità molto alta, è una squadra ottima: secondo me non c'era neanche il rigore ma il portiere è stato bravissimo comunque".

Ci credete per il ritorno?

"Abbiamo le nostre possibilità, dobbiamo andare lì per provare a vincere. Bisogna essere onesti: oggi potevamo perdere anche 3 o 4-0, ma siamo ancora in corsa".

Siete molto stanchi?

"Se vediamo solo il secondo tempo, magari si può dire di sì. Ma la prima metà di gara non è andata così male, ci sono stati dei momenti in cui siamo riusciti a fare quello che volevamo. Poi c'è anche l'avversario, l'Inter è una squadra che ti costringe a correre indietro ed è difficile: negli ultimi minuti prima della partita abbiamo parlato, non ho chiesto una vittoria a tutti i costi, mi sembrava importante offrire una prestazione di carattere. Dobbiamo dare tutto sul campo e i miei giocatori l'anno fatto".

Avete smesso di sorprendere in Europa?

"Speriamo di poterlo fare ancora, ma la situazione in cui siamo non è facile e non è semplice da cambiare. La prossima settimana ci mancherà anche Osman, anche se penso che rientrerà qualche giocatore. Ma poi bisogna vedere chi avrà il ritmo partita: non è un segreto e non è un alibi, oggi chi ha giocato ha fatto bene".

È una squadra giovane, una partita del genere è stata una lezione?

"Oggi sfidavamo l'Inter, che ha grande qualità. Però ce l'abbiamo anche noi ed entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni".

L'Inter ha subito un solo gol in questa Champions. È realistico crederci?

"Perché no? Finché abbiamo speranza c'è un'opportunità: dovremo dare tutto, è il nostro lavoro. Oggi potevamo segnare, anche se affrontavamo una squadra bellissima, che difende molto bene. Dovremo dare ancora di più per creare occasioni al ritorno".

Prima panchina in Champions, se l'è goduta almeno in parte?

"Beh, certo. Ci sono stati dei momenti in cui me la sono goduta, ma faccio l'allenatore e non sono io la cosa più importante: sono i calciatori che fanno felici i tifosi. Ora è finita e non dobbiamo parlare più di questa prima volta. Ora pensiamo a fare felici i tifosi".

Date le tante assenze, è comunque soddisfatto della prestazione?

"Sì, molto felice. L'ho detto prima: non sono un allenatore che chiede la vittoria a tutti i costi o mette il focus su quello. Io mi concentro sull'energia, sul fatto di lasciare tutto quello che si ha sul campo. È quello che possiamo condizionare, a fine gara ci siamo allungati ed è stata dura, ma i ragazzi hanno continuato a lavorare. Siamo in una fase delicata, ma è parte del calcio dare tutto anche in momenti difficili. Andiamo a Milano con un buono spirito".

Il riposo vi aiuterà in vista del ritorno?

"Sì, siamo molto contenti del rinvio della partita col Groningen. Grazie alle istituzioni calcistiche olandesi, ci hanno aiutato a evitare una sfida extra".

È stato uno dei migliori attaccanti degli ultimi decenni. Cosa pensa degli attaccanti dell'Inter?

"Mi piacciono entrambi, molto. Con questi giocatori un'occasione diventa un gol. Lautaro lavora tanto senza palla ed è una cosa preziosa, Thuram fa tante corse: sono due giocatori al top in Champions".

Osman ha avuto alcune occasioni, Moder ha corso molto sull'esterno. Era parte del piano?

"Sono felice che abbiano avuto un impatto, ma non voglio dire tutto quello che abbiamo preparato. Osman è stato pericoloso, anche a destra abbiamo avuto momenti positivi, che potevano essere decisivi".

L'Inter ha subito solo un gol contro, vede davvero l'occasione?

"Quando attaccano lasciano spazi, ma dovremo essere molto veloci perché loro tornano velocemente in posizione. Servirà anche fortuna, perché giocano molto bene".

Quanto può crescere Carranza a 25 anni e può arrivare al livello di Gimenez?

"Beh... È un livello molto alto quello. Carranza è un giocatore che mi piace, che ha la giusta attitudine: vuole sempre crescere, migliorare. Mi piace anche che conosca le sue qualità e sappia dove debba migliorare. Ha tanti margini".

21.47 - Conclusa la conferenza stampa di Robin van Persie.