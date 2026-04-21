Filardi: "Conte si sta affidando troppo ai senatori. Servono forze fresche, come quelle di Alisson"

Massimo Filardi, ex terzino sinistro azzurro, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per parlare delle ultime frenate della squadra di Conte in campionato: "Non tanto per la classifica, la zona Champions è sempre a otto punti. Certo, Milan e Juventus si sono rifatte sotto, però chiaramente adesso la gara contro la Cremonese è di quelle da non sbagliare. Anche perché poi la successiva si va a Como e il Como, se si riprende un attimino, dista otto punti, ma potrebbe approfittare anche del confronto diretto se accorcia le distanze nel prossimo turno."

Sugli errori di Conte: "L’errore che oggi sta facendo è che si sta affidando, per riconoscenza, a calciatori che gli hanno dato molto ma che ora non riescono a dare. Mi sorprende come un Napoli così non faccia giocare un calciatore con le caratteristiche di Alisson. La squadra diventa prevedibile. Però capisco anche la riconoscenza di Conte."

Serve più spazio ai nuovi?

"Questa squadra ha bisogno di calciatori con energia, uno contro uno, che scompigliano la difesa. Altrimenti diventa prevedibile. Nei momenti difficili sono stati proprio questi a dare una mano. Questo è il momento di affidarsi a chi sta meglio."