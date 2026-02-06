L'ex azzurro Filardi: "Vergara ha la sfrontatezza del classico scugnizzo che gioca in strada"

L'ex difensore azzurro Massimo Filardi è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre' per fare il punto sulla stagione del Napoli. Queste le sue dichiarazioni, in particolare, sulla rivelazione Antonio Vergara:

"Vergara mi piace per la sfrontatezza, sembra il classico scugnizzo che gioca in strada, dribbla, punta la porta. Conte ha visto subito che c’era del talento, già in ritiro ha posto il veto alla sua cessione. C’è voluto un po’ di tempo ma è giusto così: c’ha lavorato ed il giocatore è cresciuto moltissimo, e ad oggi il Napoli si trova un calciatore in più. Vergara si è meritato e guadagnato sul campo questo momento, è esploso. Giovane va bene nell’ottica di farlo rifiatare di tanto in tanto ma al momento è impossibile tirar furi Vergara! La famiglia deve essere brava a farlo restare con i piedi per terra. Su Conte non ho dubbi: se dovesse vedere che se ne va di testa, lo appende al muro (ride, ndr). Antonio ha dalla sua l’età: ha 23 anni, l’età giusta per razionalizzare, affrontare le improvvise pressioni in modo maturo e continuare a crescere. Anche Kvara all’inizio non era conosciuto e faceva sfaceli, poi lo hanno studiato e ne hanno un po’ limitato l’azione ma il georgiano è restato un giocatore di gran classe. Vergara affronterà nel modo giusto la pressione.

Step di crescita ulteriore? Non deve sentirsi mai arrivato, deve sempre aver fame di migliorare e continuare a lavorare continuamente su se stesso. Possibilità in percentuale che il Napoli vinca lo scudetto? 0%, il palazzo ha deciso che lo deve vincere l’Inter. I nerazzurri hanno 4 attaccanti quest’anno, sono devastanti e stanno facendo la differenza. L’Inter inoltre è molto protetta dal palazzo, non vedo problemi all’orizzonte, e onestamente neanche punti deboli".