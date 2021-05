Finale Coppa Italia, torna il pubblico. De Siervo: "App e tamponi, ecco come accedere al Mapei"

Questa mattina a Reggio Emilia, presso la Sala del Tricolore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium, impianto del Sassuolo. Fra gli altri, è intervenuto l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo, che ha parlato così dell'apertura degli spalti: "Ci sarà il ritorno del pubblico, lo faremo attraverso una app che si chiama Mitiga, dove sarà possibile caricare e registrare il proprio biglietto, sarà necessario il tampone entro 48 ore, sarà una prova generale per il futuro. Come sarà possibile accedere allo stadio? Sui biglietti posso dire che i club stanno definendo un protocollo, è una facoltà dei club poi su come effettuarlo, ma è una scelta già compiuta. Non verranno regalati ma verranno messi in vendita, poi i club decideranno come".

La riapertura al 20% è al netto degli addetti ai lavori? "E' al 20% di pubblico. Questa è una decisione che spetta al CTS. Agli internazionali di tennis è sufficiente la mascherina, nello stadio invece è stato deciso un protocollo un po' più severo, gestiremo comunque questa fase nel rispetto delle regole".